Дистанционное обучение повлияло на психику российских школьников

| 14 сен 2020 | 11:49

У 80% школьников появились проблемы с психикой из-за самоизоляции и дистанционного обучения, введенного во время пандемии коронавируса. Это следует из опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ.







«У 83,8% обучающихся исследователи отметили неблагополучные психические реакции», — цитирует РБК исследователей. Они отметили, что во время самоизоляции у школьников стали чаще проявляться депрессивные и астенические состояния.



Почти 70% детей стали реже выходить из дома для прогулок. У каждого второго школьника стали появляться головные боли и нарушения сна. Некоторые дети отметили появление фобий (37%). Почти у половины обучающихся замечались резкие смены настроения.

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Только чуть больше 10% школьников перенесли самоизоляцию без ущерба для психики, передает телеканал 360. Данные опроса говорят о необходимости поддержки подростков во время самоизоляции, добавили эксперты.