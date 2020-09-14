В Башкирии жители могут задать вопросы о качестве питания в школах
| 14 сен 2020 | 18:59
Жителей Башкирии приглашают принять участие во всероссийской горячей линии по вопросам питания в школах. С 14 сентября по 5 октября можно позвонить по круглосуточному номеру телефона единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555 49 43. Звонок бесплатный.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ, родителям будут разъяснять, как должно быть организовано горячее питание в школах, что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам, как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета, что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах.
Напомним, что с 1 сентября по указу президента России Владимира Путина для учеников начальных классов во всех школах организовано бесплатное горячее питание. Однако не везде питание организовано должным образом. У некоторых родителей возникают вопросы по школьному меню и качеству продуктов, из которых готовят детям. Ситуацию по надзору за организацией питания в школах Роспотребнадзор держит на контроле.
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Также в республике действует своя горячая линия, на которую родители могут позвонить и предъявить претензии по качеству блюд в школьных столовых: +7 (347) 292-11-52. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед — с 13:00 до 14:00.
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