В уфимской школе не допустили к занятиям ученицу 4 класса из-за отсутствия справки от врача
Уфа | 17 сен 2020 | 10:49
О проблеме бюрократического характера рассказала мама ученицы уфимской школы №64. Ее дочь руководство образовательного учреждения отказалось пускать на занятия. Дело в том, четвероклассница занимается в секции и ездила на выступление в другой город. Об этом учителя и директор школы были заранее предупреждены.
По словам родительницы, девочка вернулась из поездки абсолютно здоровой, никаких опасных контактов и признаков COVID-19 у нее не было. Однако ребенка не пустили в школу из-за отсутствия официальной справки от врача о том, что она не болеет. Маму этот факт возмутил, так как попасть на прием к лечащему врачу в это время совсем не просто. Родительница надеется, что ее обращение увидят, и некоторые правила для граждан будут пересмотрены.
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