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В России для абитуриентов изменили порядок поступления в вузы

В России для абитуриентов изменили порядок поступления в вузы

| 17 сен 2020 | 20:22

На сайте Минобрнауки появился сегодня, 17 сентября, новый измененный порядок приема в вузы России. Об этом сообщает со ссылкой на министерство Lenta.ru.

В сообщении сказано, что со следующего года абитуриенты смогут подавать документы сразу на несколько сециальностей. Сохранится также и возможность подавать документы в электронном виде. Поступающие также смогут вносить изменения в свое заявление или подать еще одно, не отзывая первое. 



Вузы после изменений могут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам как для всех абитуриентов, так и для тех, кто поступает на базе профессионального и высшего образования. Учебные заведения могут также устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, где может участвовать абитуриент.

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Минобрнауки также решило упростить процедуру зачисления. К примеру, теперь конкурсные списки должны обновляться не менее пяти раз в день, а зачисление буду проводить в два этапа, а не в три. 

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Источник: gorobzor.ru

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