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В России предложили отменить платное обучение в государственных вузах

В России предложили отменить платное обучение в государственных вузах

| 20 сен 2020 | 09:54

Запретить государственным вузам коммерцию. Высшее образование должно стать бесплатным. Такова позиция лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Сейчас депутаты разрабатывают соответствующий законопроект, который затем внесут на рассмотрение в Госдуму.



По словам парламентария, по закону гражданам гарантировано бесплатное получение образования на конкурсной основе. По этой причине платное обучение за деньги он считает недопустимым. Для взимания же денег со студентов существуют частные вузы.

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Еще одна инициатива эсеров – введение студенческого капитала. Предполагается, что при поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется  500 тысяч рублей – для студентов вузов и 250 тысяч рублей для тех, кто обучается в средне-специальных учебных учреждениях. Таким образом справедливороссы предлагают вернуться к подъемным, которые выплачивались выпускникам в советское время. Использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела. Законопроект уже готов, в ближайшее время он будет внесен в правительство.
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Источник: bash.news

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