В школе Стерлитамака, где обрушился потолок, снесли спортзал Стерлитамакский район | 27 сен 2020 | 11:01 В Стерлитамаке в одной из школ произошло чрезвычайное происшествие. В спортзале школы №7 обрушился потолок. Теперь спортивного зала в учебном заведении нет.11 сентября часть потолка в спортивном зале обрушилась. К счастью, в момент ЧП в помещении никого не было. Комиссия начала проверку по данному случаю. Было принято решение снести спортзал. Читайте также: В Стерлитамаке обрушилась крыша школы № 7, начата проверка Демонтаж зала был завершён накануне, в субботу. На месте старого спортивного зала планируется построить новый. Но когда именно это произойдёт, пока неизвестно. Прокуратура Стерлитамака также начала проверку.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: bash.news Поделиться: Читайте также