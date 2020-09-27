В школе Стерлитамака, где обрушился потолок, снесли спортзал

Стерлитамакский район | 27 сен 2020 | 11:01

В Стерлитамаке в одной из школ произошло чрезвычайное происшествие. В спортзале школы №7 обрушился потолок. Теперь спортивного зала в учебном заведении нет.



11 сентября часть потолка в спортивном зале обрушилась. К счастью, в момент ЧП в помещении никого не было. Комиссия начала проверку по данному случаю. Было принято решение снести спортзал.



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Демонтаж зала был завершён накануне, в субботу. На месте старого спортивного зала планируется построить новый. Но когда именно это произойдёт, пока неизвестно. Прокуратура Стерлитамака также начала проверку.