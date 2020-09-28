Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Хабирова заинтересовала организация горячего питания в школах

Хабирова заинтересовала организация горячего питания в школах

Хабирова заинтересовала организация горячего питания в школах

| 28 сен 2020 | 21:51

Доклады об организации горячего питания в школах республики Радий Хабиров намерен заслушать на ближайшем оперативном совещании в правительстве РБ.



— Мы уже месяц поработали. Я бы хотел посмотреть, как обстоит ситуация с горячим питанием в школах, — сказал руководитель региона на ВКС 28 сентября. — Мы реализовываем решение президента. Всех детей первых-четвертых классов бесплатно кормим.

Радий Хабиров попросил начальника управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую проанализировать обращения граждан, поступающие в систему «Инцидент» по данной теме.

В школе Стерлитамака, где обрушился потолок, снесли спортзал

Читайте также:

В школе Стерлитамака, где обрушился потолок, снесли спортзал
Напомним, согласно указу президента РФ, с 1 сентября 2020 года учащимся первых-четвертых классов обязаны предоставлять бесплатное горячее питание. В меню должны входить горячее блюдо и горячий напиток.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: