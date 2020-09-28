Хабирова заинтересовала организация горячего питания в школах

| 28 сен 2020 | 21:51

Доклады об организации горячего питания в школах республики Радий Хабиров намерен заслушать на ближайшем оперативном совещании в правительстве РБ.







— Мы уже месяц поработали. Я бы хотел посмотреть, как обстоит ситуация с горячим питанием в школах, — сказал руководитель региона на ВКС 28 сентября. — Мы реализовываем решение президента. Всех детей первых-четвертых классов бесплатно кормим.



Радий Хабиров попросил начальника управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую проанализировать обращения граждан, поступающие в систему «Инцидент» по данной теме.

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Напомним, согласно указу президента РФ, с 1 сентября 2020 года учащимся первых-четвертых классов обязаны предоставлять бесплатное горячее питание. В меню должны входить горячее блюдо и горячий напиток.