Стало известно, когда у школьников Башкирии начнутся осенние каникулы

| 30 сен 2020 | 09:43

В Башкирии озвучены сроки осенних каникул. Даты сообщили в республиканском Министерстве образования.



Так, по данным «РБК-Уфа», переноса и продления осенних каникул не будет. Все школы уйдут на 10-дневный отдых с 26 октября. Отмечается, что решение о приостановлении учебного процесса рассматривается, если отсутствует более 20% детей.







«В Башкирии все школы работают в штатном режиме. Количество школьников, болеющих ОРВИ/гриппом, не превышает эпидемиологический порог. Осенние каникулы для школьников республики запланированы с 26 октября 2020 года продолжительностью 10 дней»,— сообщили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram