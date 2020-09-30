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Стало известно, когда у школьников Башкирии начнутся осенние каникулы

Стало известно, когда у школьников Башкирии начнутся осенние каникулы

| 30 сен 2020 | 09:43

В Башкирии озвучены сроки осенних каникул. Даты сообщили в республиканском Министерстве образования.

Так, по данным «РБК-Уфа», переноса и продления осенних каникул не будет. Все школы уйдут на 10-дневный отдых с 26 октября. Отмечается, что решение о приостановлении учебного процесса рассматривается, если отсутствует более 20% детей.



«В Башкирии все школы работают в штатном режиме. Количество школьников, болеющих ОРВИ/гриппом, не превышает эпидемиологический порог. Осенние каникулы для школьников республики запланированы с 26 октября 2020 года продолжительностью 10 дней»,— сообщили в ведомстве.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии за сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 8748 человек.

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Источник: gorobzor.ru

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