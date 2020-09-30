В Башкирии 139 школьников болеют коронавирусной инфекцией

| 30 сен 2020 | 13:48

Об этом заявил министр образования Айбулат Хажин. По словам политика, еще у 67 учителей была выявлена болезнь. Несмотря на показатели, в ведомстве пока не планируют переводить школы на дистанционное обучение, отметил Айбулат Хажин.







Политик уточнил, что показатели были куда выше в самом начале учебного года. Тогда на карантине находились 323 школьника. Сейчас же ситуация с заболеваемостью ОРВИ куда сложнее. Так, в регионе большее 4 тысячам школьникам поставлен этот диагноз.

«Ситуация сложнее по ОРВИ, с этим диагнозом находится на карантине более 4 тысяч детей. На прошлой неделе эта цифра переваливала за пять тысяч, сейчас ситуация выглядит более благоприятной. Дети выздоравливают, активно идет прививочная кампания. Это сдерживает массовую заболеваемость наших детей. Ситуация на контроле и мы в ближайшие два месяца точно не планируем переходить на дистанционный режим обучения», — заявил чиновник.

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