В Минобразования рассказали, введут ли в школах Башкирии дистанционку
| 01 окт 2020 | 10:09
Вопрос о переходе на дистанционный режим обучения на парламентских слушаниях прокомментировал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.
— Переход на дистанционный режим в ближайший месяц-два не планируем, — сообщил министр. — Ситуация по «ковиду» в школах республики некритичная. В Башкирии коронавирусом болеют 139 школьников. При том, что всего обучающихся в школах 490 тысяч.
Айбулат Хажин отметил, что гораздо сложнее ситуация по заболеваемости ОРВИ. Более 4000 детей находятся на карантине с таким диагнозом. Хотя сейчас отмечается и некоторый спад. Если на прошлой неделе количество заболевших переваливало за пять тысяч, то в настоящее время идет снижение.