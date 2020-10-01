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В Минобразования рассказали, введут ли в школах Башкирии дистанционку

В Минобразования рассказали, введут ли в школах Башкирии дистанционку

| 01 окт 2020 | 10:09

Вопрос о переходе на дистанционный режим обучения на парламентских слушаниях прокомментировал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

— Переход на дистанционный режим в ближайший месяц-два не планируем, — сообщил министр. — Ситуация по «ковиду» в школах республики некритичная. В Башкирии коронавирусом болеют 139 школьников. При том, что всего обучающихся в школах 490 тысяч.



Айбулат Хажин отметил, что гораздо сложнее ситуация по заболеваемости ОРВИ. Более 4000 детей находятся на карантине с таким диагнозом. Хотя сейчас отмечается и некоторый спад. Если на прошлой неделе количество заболевших переваливало за пять тысяч, то в настоящее время идет снижение.

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— Дети выздоравливают, идет активная прививочная кампания, что сдерживает массовую заболеваемость наших детей.
Министр напомнил, что осенние каникулы в школах республики начнутся 26 октября.

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Источник: i-gazeta.com

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