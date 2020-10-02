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В Башкирии откроется научно-консультационный садовый центр

В Башкирии откроется научно-консультационный садовый центр

| 02 окт 2020 | 17:32

В Башкирском государственном аграрном университете 3 октября в 10:00 состоится открытие научно-консультационного садового центра, созданного на базе факультета агротехнологий и лесного хозяйства.

Центр станет прекрасной площадкой для научно-консультативной поддержки, обмена опытом и получения практических навыков как студентами направлений «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Ландшафтная архитектура» и «Лесное дело», так и всеми заинтересованными специалистами отрасли.



– Еженедельно у нас будут проходить сезонные тематические семинары и мастер-классы от ведущих ученых-практиков, где слушатели узнают о том, какие мероприятия необходимо проводить с плодово-ягодными и декоративными культурами в зависимости от времени года, – рассказывает декан факультета Ильгиз Асылбаев. – Совместно с Институтом ДПО планируются курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по овощеводству, растениеводству, плодоводству и т.д.

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Эксперты центра окажут услуги по разработке, внедрению и дальнейшей реализации проектов ландшафтного дизайна на участках различного уровня вплоть до крупных муниципальных объектов. Особое внимание уделено вопросам благоустройства территории – обрезке культур, посадке деревьев, кустарников, живых изгородей и цветов.

Кроме того, здесь можно приобрести продукцию, выращиваемую в Учебно-научном центре БГАУ и питомниках республики, которая полностью адаптирована к местным условиям и устойчива к болезням. Это саженцы яблони, груши, малины и смородины, сорта семенного картофеля селекции ученых вуза («Бирский», «Елена», «Алексеевский», «Эрвел»), рассада овощных (лук «Иглинский-2») и цветочных растений, зерновые культуры, семена газонных трав и многое другое.


В ассортименте средства защиты растений, стимуляторы роста и удобрения под брендом экологического органического живого земледелия ООО НВП «БашИнком», а также учебная и научная литература.

График работы научно-консультационного садового центра: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00, воскресенье и понедельник – выходные дни. Вход рядом с остановкой транспорта «БГАУ» со стороны ул. Айская.

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Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ

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