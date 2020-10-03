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Минобразования Башкирии опровергло информацию о переводе школьников на онлайн-обучение

Минобразования Башкирии опровергло информацию о переводе школьников на онлайн-обучение

| 03 окт 2020 | 16:29

Министерство образования Башкирии в официальной группе в социальных сетях вчера, 2 октября, опубликовало сообщение с опровержением о том, что школьников республики переведут на онлайн-обучение.



«В мессенджерах распространяют фейковую информацию о переходе на дистанционное обучение с 19 октября. Данная информация не соответствует действительности», – отметили в ведомстве.

По информации министерства, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в школах «достаточно стабильная». В сообщении также сказано, что сейчас ученики ожидают осенние каникулы, которые  начнутся с 26 октября и завершатся 4 ноября.

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«Есть школы, которые работают по семестрам, и их каникулы начнутся пораньше. В любом случае, оснований для массового перехода на дистанционное обучение, сегодня не имеется», – прокомментировали представители министерства.
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Источник: gorobzor.ru

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