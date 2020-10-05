| 05 окт 2020 | 11:35

В Башкирии появятся 200 дополнительных мест в частных детских садах. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании заявил министр образования республики Айбулат Хажин.







Спикер сообщил, что гранты от правительства посредством конкурсного отбора получат пять частных детсадов. На эти цели из бюджета республики будет выделено 24,7 млн рублей. В 2021 году, говорит Айбулат Хажин, в рамках реализации данного проекта планируют создать еще 400 дополнительных мест для детей до трех лет.

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Руководитель министерства рассказал о мерах поддержки частных детских садов. Он сообщил, что государство помогает частному сектору дошкольного образования финансово - по итогам третьего квартала из бюджета республики было выделено 84,4 млн рублей. Также руководство региона дает предпринимателям методические рекомендации и предоставляет аренду помещений на льготных условиях.Отметим, что на сегодняшний день в Башкирии насчитывается 1 тысяча 27 дошкольных организаций, 322 филиала, 490 групп при школах и 40 частных детских садов.