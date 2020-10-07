В Башкирии 112 школ частично закрыли на карантин из-за коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 07 окт 2020 | 11:52
В Башкирии 112 школ частично закрыли на карантин из-за распространения коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на министерство образования республики. В этих учебных учреждениях 203 класса переведены на дистанционный формат обучения.
Минобр Башкирии предоставил данные на 5 октября. Как сообщает издание, число переведённых на «дистанционку» учеников не известно. Заместитель министра образования Ильдар Мавлетбердин рассказал РБК, что в школах наблюдается санитарно-эпидемологическая стабильность, благодаря чему обучение ведётся в обычном режиме.
- Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет, - цитирует издание Мавлетбердина.
По данным министерства, в частично закрытых школах ведётся ежедневный мониторинг. Информация отправляется в федеральное министерство просвещения.
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