В Башкирии 112 школ частично закрыли на карантин из-за коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 07 окт 2020 | 11:52

В Башкирии 112 школ частично закрыли на карантин из-за распространения коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на министерство образования республики. В этих учебных учреждениях 203 класса переведены на дистанционный формат обучения.







Минобр Башкирии предоставил данные на 5 октября. Как сообщает издание, число переведённых на «дистанционку» учеников не известно. Заместитель министра образования Ильдар Мавлетбердин рассказал РБК, что в школах наблюдается санитарно-эпидемологическая стабильность, благодаря чему обучение ведётся в обычном режиме.



- Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет, - цитирует издание Мавлетбердина.



По данным министерства, в частично закрытых школах ведётся ежедневный мониторинг. Информация отправляется в федеральное министерство просвещения.

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Напомним, 30 сентября на парламентских слушаниях в Курултае Башкирии министр образования республики Айбулат Хажин сообщил, что у 139 учеников школ выявлен коронавирус. В ходе оперативного совещания 5 октября руководитель региона Радий Хабиров предложил продлить осенние школьные каникулы.



