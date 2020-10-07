"Цифры не вызывают беспокойства": в Уфе не планируют переводить школьников на дистанционное обучение

В Управлении образования администрации Уфы объяснили, в каком режиме будут учиться школьники. Об этом на брифинге рассказала начальник управления Елена Хаффазова.
«Не планируется у нас никакого дистанционного обучения. Ежедневно министр образования Башкирии Айбулат Хажин проводит с нами совещание, мы даем цифры по заболевшим детям и учителям. Эта цифра очень мала и не вызывает у нас никакого беспокойства. Мы работаем в обычном режиме до каникул, которые у нас по плану с 26 октября. И после каникул мы планируем выйти на учебу в живом режиме», – разъяснила Хаффазова.