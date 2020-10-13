Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии продлили осенние школьные каникулы

В Башкирии продлили осенние школьные каникулы

В Башкирии продлили осенние школьные каникулы

| 13 окт 2020 | 10:31

Осенние каникулы школьников в Башкирии в 2020 году начнутся на неделю раньше – 19 октября вместо 26.



О переносе школьных каникул Радий Хабиров рассказал 13 октября во время оперативного совещания. Согласно плану руководства региона, дети уйдут на отдых на неделю раньше запланированного срока – 19 октября вместо 26. Однако вернутся в школу они по «старому» - лишь 4 ноября. Таким образом, продолжительность отдыха ребят увеличится на одну неделю.

В Башкирии студентов вузов начали переводить на дистанционное обучение

Читайте также:

В Башкирии студентов вузов начали переводить на дистанционное обучение
По всей видимости, руководство республики пошло на такие меры в целях предотвращения возможности распространения коронавируса в Башкирии. Инициативу о продлении каникул выдвинул министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: