В Дуванском районе школьников кормили котлетами из просроченного мяса

Дуванский район | 13 окт 2020 | 11:53

Об организации школьного питания в регионе рассказал председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев. В сентябре 2020 года в комитет поступило 145 обращений – 73 о качестве питания и 67 по организационным вопросам. Еще 5 обращений поступило от родителей детей, которым необходимо специальное питание.







Однако недочеты выявляли не только родители, но и проверки. В сентябре специалисты посетили 55 школьных столовых. В одной из школ меню, вывешенное в зале, не соответствовало тому, что ели дети. В данной истории объясняться пришлось оператору питания. Две школы Иглинского и Бурзянского районов, где работает своя кухня, завышали стоимость обеда. Вероятно, самое неприятное это то, что в 8 образовательных учреждениях обнаружили просроченные продукты. И если в 7 из школ они просто хранились, то в лицее села Месягутово детей накормили куриными котлетами, срок годности которых истек в июле.

— Столько много усилий прикладываем, а все равно 15% – некачественное питание. Спасибо, что не скрываете, говорите об этом. Мобилизуйте, пожалуйста, родительские сообщества. Нам и с этой стороны нужна поддержка, — добавил Радий Хабиров.

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