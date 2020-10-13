В Дуванском районе школьников кормили котлетами из просроченного мяса
Дуванский район | 13 окт 2020 | 11:53
Об организации школьного питания в регионе рассказал председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев. В сентябре 2020 года в комитет поступило 145 обращений – 73 о качестве питания и 67 по организационным вопросам. Еще 5 обращений поступило от родителей детей, которым необходимо специальное питание.
Однако недочеты выявляли не только родители, но и проверки. В сентябре специалисты посетили 55 школьных столовых. В одной из школ меню, вывешенное в зале, не соответствовало тому, что ели дети. В данной истории объясняться пришлось оператору питания. Две школы Иглинского и Бурзянского районов, где работает своя кухня, завышали стоимость обеда. Вероятно, самое неприятное это то, что в 8 образовательных учреждениях обнаружили просроченные продукты. И если в 7 из школ они просто хранились, то в лицее села Месягутово детей накормили куриными котлетами, срок годности которых истек в июле.