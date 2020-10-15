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Хабиров не исключил продление осенних школьных каникул в ноябре

Хабиров не исключил продление осенних школьных каникул в ноябре

| 15 окт 2020 | 19:23

Глава Башкирии Радий Хабиров не исключил, что школьные каникулы, которые в республике начнутся с 19 октября, на неделю раньше, и продлятся до 5 ноября, будут продлены еще и в ноябре.

«Если эпидобстановка к 4 ноября не улучшится, будем вынуждены продлить каникулы»,— приводит его слова пресс-служба администрации республики.
В Башкирии продлили осенние школьные каникулы

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Во время каникул в школах обещают провести «тотальную дезинфекцию».

В понедельник в минобрнауки сообщали, что в школах Башкирии выявлено около 200 инфицированных коронавирусом учеников и около 150 учителей.

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Источник: www.kommersant.ru

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