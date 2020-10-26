Студентов Башкирии планируют перевести на удаленный режим обучения

| 26 окт 2020 | 11:32

Студентов вузов Башкирии могут перевести на удаленный режим обучения. Этот вопрос обсудили на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве региона.







Как доложил министр образования РБ Айбулат Хажин, динамика заболеваемости коронавирусом в высших учебных заведениях «достаточно серьезная». Министр предложил руководителю региона Радию Хабирову обдумать дальнейшие действия в связи с этим. Глава Башкирии в свою очередь ответил, что готов рассмотреть данный вопрос.

«Вы тогда продумайте и мне в рабочем порядке доложите, я готов. Наша задача сейчас – без особого ущерба для образовательного процесса разорвать инфекционные цепочки. Давайте, я готов к вашим предложениям», - заявил глава.

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