Хабиров рассказал, планируется ли переводить школьников на дистанционное обучение

| 02 ноя 2020 | 10:51

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, в каком формате будут учиться школьники Башкирии. Как он заявил на правительственном совещании, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.







«У нас эта неделя для школьников было всего два учебных дня – 5 и 6. Мы приняли решение 5, 6 сделать каникулярным. И у нас сейчас есть хорошая возможность еще неделю детям нашим отдохнуть. С 9 числа мы пойдем в школу. Пока у нас позиция такая, что мы идем в школу. Я очень не хочу детей переводить на дистанционное. Но подчеркиваю, если где-то к концу, середине недели мы будем видеть продолжающееся ухудшение или еще хуже ухудшение ситуации. В этом случае надо быть готовыми к тому, что с 1 по 5 класс мы будем учиться очно, а с 6 по 11 класс мы должны будем перейти учиться на дистанционное», – сказал Хабиров.



Напомним, ранее в республике приняли решение продлить до 9 ноября школьные каникулы. Инициатива была принята 30 октября, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.





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