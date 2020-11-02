Из-за коронавируса ВУЗы Башкирии переводятся на дистанционный режим обучения

Коронавирус в Башкирии | 02 ноя 2020 | 11:03

Высшие учебные заведения Башкирии переходят на дистанционный режим обучения из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава Минобра республики Айбулат Хажин. Он отметил, что с сегодняшнего дня, 2 ноября, планировалось выпустить на очное обучение все курсы университетов, однако COVID-19 внес свои коррективы.







– По вузам у нас ежедневно фиксируется по 30-40-50 человек, заболевших ковидом, – сказал Хажин. – [Поэтому] все курсы – с первый по предвыпускной – уходят на дистанционный режим обучения. Выпускные курсы [переходят на «удаленку»] в зависимости от специфики образовательного процесса: медицинский университет, школа МВД, юридический институт принимают решение по ситуации.



Студенты колледжей, добавил министр, пока обучаются в очном формате – в ссузах заражаемость коронавирусом не столь устрашающая – «на сегодняшний «плюс» девять студентов на стотысячную армию и два преподавателя на 7700 педагогов».



Ранее Хабиров рассказал, планируется ли переводить школьников на дистанционное обучение.





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