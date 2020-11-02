В Минобразования Башкирии рассказали о ситуации с коронавирусом в детсадах

| 02 ноя 2020 | 11:08

В правительстве Башкирии обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в детских садах республики. Как заявил на правительственном совещании министр образования республики Айбулат Хажин, заражаемость практически отсутствует.







«По детским садам динамика практически остановилась по воспитанникам. Мы уже вторую неделю держимся в районе числа 28-29 человек. Аналогичная ситуация по воспитателям дошкольных образовательных организаций. Динамики практически не видим за последние две недели», – рассказал Хажин.



Напомним, ранее сообщалось, в каком режиме будут обучаться школьники республики. Также стало известно, что вузы Башкирии переведут на дистанционный режим обучения.





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