В Минобразования Башкирии рассказали о ситуации с коронавирусом в детсадах
| 02 ноя 2020 | 11:08
В правительстве Башкирии обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в детских садах республики. Как заявил на правительственном совещании министр образования республики Айбулат Хажин, заражаемость практически отсутствует.
«По детским садам динамика практически остановилась по воспитанникам. Мы уже вторую неделю держимся в районе числа 28-29 человек. Аналогичная ситуация по воспитателям дошкольных образовательных организаций. Динамики практически не видим за последние две недели», – рассказал Хажин.