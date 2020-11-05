Учительница из Уфы Ангелина Тимирова вошла в число победителей конкурса «Педагогический дебют – 2020»

Уфа | 05 ноя 2020 | 17:31

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2020». Как сообщает пресс-служба уфимской администрации, Башкирию представила Ангелина Тимирова, учитель изобразительного искусства Лицея №160 Кировского района Уфы, резидент клуба «Учитель года столицы Башкортостана».







В этом году за звание лучшего молодого учителя России боролись 47 конкурсантов. Ангелина Тимирова оказалась в числе победителей. Молодой педагог прошла все этапы конкурса: отборочный тур, открытое учебное занятие в дистанционной форме, этап «У меня это хорошо получается» и публичное выступление.



Учительница из Уфы успешно провела дистанционный урок в незнакомом классе, представила свои наработки по развитию мотивации подростков к изучению изобразительного искусства с помощью соцсетей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба администрации Уфы