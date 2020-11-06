В Башкирии школьников после осенних каникул переводят на дистанционное обучение

| 06 ноя 2020 | 16:23

В Башкирии с 9 ноября после осенних каникул на очную учебу в школы выйдут только учащиеся 1-5 классов, а также 11-классники. Школьники с 6 по 10 классы будут учиться дистанционно, сообщает администрация Главы республики.



В малокомплектных школах — там, где учатся до 70 детей — учеба продолжится в традиционном очном формате для всех.



Такой режим работы школ продлится до 22 ноября.







Напомним, из-за ухудшения ситуации с СOVID-19 школьников досрочно отправили на каникулы. Отдых у детей начался 17 октября. На учебу дети должны были выйти 2 ноября. Позже каникулы было решено до 9 ноября.



Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса ВУЗы Башкирии переводятся на дистанционный режим обучения.





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