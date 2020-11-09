Режим дистанционного обучения в Башкирии предварительно продлится до 22 ноября
| 09 ноя 2020 | 10:36
Сегодня, 9 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров высказался о режиме обучения школьников.
На данный момент учащиеся с 1 по 5 и 11 классы, а также ученики малокомплектных школ получают знания в школах. Учащиеся 6-10 классов занимаются дистанционно, и такой режим продлится до 22 ноября.
«В зависимости от ситуации будем принимать решение дальше», - сказал глава.
Напомним, ранее в республике приняли решение о переводе школьников после осенних каникул на дистанционное обучение.
Источник:
gorobzor.ru
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