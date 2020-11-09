В Башкирии школьников на дистанционке обеспечат электронными гаджетами
| 09 ноя 2020 | 11:51
Школьников и учителей, у которых дома нет возможности использовать технические средства на период дистанционного обучения, обеспечат соответствующими гаджетами в Башкирии.
Об этом 9 ноября сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на совещании в республиканском правительстве.
По его словам, некоторым учителям уже была передана необходимая техника и эта работа будет продолжена.
Ранее сообщалось о том, что ученики с 6 по 10 класс в Башкирии были переведены на дистанционный режим обучения. Очно будут учиться лишь учащиеся с 1 по 5 классы и ученики малокомплектных школ. Такой режим вводится до 22 ноября.
Источник:
regnum.ru
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