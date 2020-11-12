Студентов ВУЗов в Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года

| 12 ноя 2020 | 09:27

Министерство образования РФ переводит подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения с 13 ноября по 6 февраля, сообщает ТАСС.







По данным издания, региональным университетам также рекомендовано перевести студентов на удалёнку, исходя из эпидобстановки. Кроме того, руководителям вузов рекомендовано предусмотреть проведение зимних сессий в дистанционном режиме и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.



Персональная ответственность налагается на главу университета за несоблюдение мер безопасности в период пандемии. На рабочем месте не должны находиться беременные, сотрудники старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также женщины, имеющие детей до 14 лет.

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