Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Студентов ВУЗов в Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года

Студентов ВУЗов в Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года

Студентов ВУЗов в Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года

| 12 ноя 2020 | 09:27

Министерство образования РФ переводит подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения с 13 ноября по 6 февраля, сообщает ТАСС.



По данным издания, региональным университетам также рекомендовано перевести студентов на удалёнку, исходя из эпидобстановки. Кроме того, руководителям вузов рекомендовано предусмотреть проведение зимних сессий в дистанционном режиме и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.

Персональная ответственность налагается на главу университета за несоблюдение мер безопасности в период пандемии. На рабочем месте не должны находиться беременные, сотрудники старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также женщины, имеющие детей до 14 лет.

Режим дистанционного обучения в Башкирии предварительно продлится до 22 ноября

Читайте также:

Режим дистанционного обучения в Башкирии предварительно продлится до 22 ноября
Напомним, в башкирских вузах наблюдался рост заболевших коронавирусом. В связи с этим было принято решение перевести работу на дистанционный режим. Теперь все курсы обучаются заочно за исключением выпускников вузов. Формат их последующего обучения будет определяться исходя из эпидобстановки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: