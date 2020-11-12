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В Башкирии в 2021 году вырастет оплата за детский сад

В Башкирии в 2021 году вырастет оплата за детский сад

| 12 ноя 2020 | 17:46

В Башкирии размер родительской платы за детский сад повысится. В 2021 году средний размер составит 1749.16 рублей. Документ за подписью министра министерства образования Айбулата Хажина опубликован на портале правовой информации. Изменения вступят в силу с 1 января.



«Установить средний размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Башкирии, в сумме 1749,16 рублей», — звучит в приказе.

Отметим, что с января 2020 года стоимость платы составляла 1677 рублей.

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Источник: gorobzor.ru

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