В Башкирии в 2021 году вырастет оплата за детский сад
| 12 ноя 2020 | 17:46
В Башкирии размер родительской платы за детский сад повысится. В 2021 году средний размер составит 1749.16 рублей. Документ за подписью министра министерства образования Айбулата Хажина опубликован на портале правовой информации. Изменения вступят в силу с 1 января.
«Установить средний размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Башкирии, в сумме 1749,16 рублей», — звучит в приказе.
Отметим, что с января 2020 года стоимость платы составляла 1677 рублей.