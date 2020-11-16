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Какие изменения ждут российских школьников на ЕГЭ в 2021 году

Какие изменения ждут российских школьников на ЕГЭ в 2021 году

| 16 ноя 2020 | 20:56

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демоверсии ЕГЭ и ОГЭ, которые российские школьники будут сдавать в 2021 году. Варианты экзамена опубликованы на официальном сайте ФИПИ.



«Утверждены кодификаторы, спецификации, демонстрационные варианты ЕГЭ и ОГЭ 2021 года», — говорится на сайте. Уже раскрыто содержание Единого государственного экзамена по математике, русскому и иностранным языкам, литературе, обществознанию, истории, биологии, географии, физике и химии.

Серьезные изменения ждут задания ЕГЭ по информатике. Школьники будут сдавать предмет на компьютере. Демоверсия этого экзамена еще не утверждена, ее планируют опубликовать до 1 декабря этого года. Документы, утверждающие структуру экзаменов, выложат до 27 ноября.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не будут переносить из-за распространения коронавируса. Проводить экзамен удаленно также не планируют, передает телеканал 360.

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Источник: ura.news

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