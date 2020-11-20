Стало известно, как школьники Башкирии будут учиться с 23 по 29 ноября

| 20 ноя 2020 | 16:18

Сегодня, 20 ноября, оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Башкирии решил, как будут работать школы с 23 по 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.







Ученики 6–10-х классов продолжат учиться дистанционно до 29 ноября. А вот школьникам с первого по пятый классы и одиннадцатиклассникам придется продолжить обучение очно.

— Обычный режим работы сохранится в республике и для всех классов малокомплектных школ, — прокомментировали в пресс-службе. — Когда оперштаб принимал решение, они учли рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора Башкирии.

— В зависимости от ситуации будем принимать решение дальше, — сказал глава республики Радий Хабиров.

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