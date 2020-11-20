Стало известно, как школьники Башкирии будут учиться с 23 по 29 ноября
| 20 ноя 2020 | 16:18
Сегодня, 20 ноября, оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Башкирии решил, как будут работать школы с 23 по 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Ученики 6–10-х классов продолжат учиться дистанционно до 29 ноября. А вот школьникам с первого по пятый классы и одиннадцатиклассникам придется продолжить обучение очно.
— Обычный режим работы сохранится в республике и для всех классов малокомплектных школ, — прокомментировали в пресс-службе. — Когда оперштаб принимал решение, они учли рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора Башкирии.
Напомним, что на оперативном совещании в правительстве 9 ноября глава региона Радий Хабиров заявил, что количество заболевших коронавирусной инфекцией растет и пора противостоять ковиду решительно. Власти постановили, что ученики с первого по пятый и одиннадцатый классы, а также ученики малокомплектных школ будут учиться очно. Учащиеся шестых — десятых классов занимаются дистанционно. Такой порядок обучения продлится до 22 ноября.