Вузы Башкирии не намерены уменьшать цены за обучение несмотря на дистанционку

| 21 ноя 2020 | 13:21

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что вузы Башкирии не собираются уменьшать цены за обучение, несмотря на то, что преподаватели работают дистанционно. Об этом сообщил портал РБК-Уфа.







При этом, по данным издания, ректоры вузов уточнили, что готовы пойти навстречу студентам и оказать им материальную поддержку либо предоставить рассрочку для оплаты за учебу.

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