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Вузы Башкирии не намерены уменьшать цены за обучение несмотря на дистанционку

Вузы Башкирии не намерены уменьшать цены за обучение несмотря на дистанционку

| 21 ноя 2020 | 13:21

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что вузы Башкирии не собираются уменьшать цены за обучение, несмотря на то, что преподаватели работают дистанционно. Об этом сообщил портал РБК-Уфа.



При этом, по данным издания, ректоры вузов уточнили, что готовы пойти навстречу студентам и оказать им материальную поддержку либо предоставить рассрочку для оплаты за учебу.


Эта позиция вузов крайне разочаровала молодежь. Студенты и раньше постоянно заявляли в соцсетях, что, по их мнению, за дистанционное обучение следует взимать меньшую плату, чем за очную учебу. Теперь же в комментариях по поводу последних новостей с оплатой от них раздаются в основном негативные отзывы.

Напомним, ранее сообщалось, что вузы республики могут продолжить дистанционное обучение, как минимум, до февраля.

20 ноября, оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Башкирии решил, как будут работать школы с 23 по 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики

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Источник: mkset.ru

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