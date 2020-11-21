Вузы Башкирии не намерены уменьшать цены за обучение несмотря на дистанционку
| 21 ноя 2020 | 13:21
Сегодня, 21 ноября, стало известно, что вузы Башкирии не собираются уменьшать цены за обучение, несмотря на то, что преподаватели работают дистанционно. Об этом сообщил портал РБК-Уфа.
При этом, по данным издания, ректоры вузов уточнили, что готовы пойти навстречу студентам и оказать им материальную поддержку либо предоставить рассрочку для оплаты за учебу.
Эта позиция вузов крайне разочаровала молодежь. Студенты и раньше постоянно заявляли в соцсетях, что, по их мнению, за дистанционное обучение следует взимать меньшую плату, чем за очную учебу. Теперь же в комментариях по поводу последних новостей с оплатой от них раздаются в основном негативные отзывы.