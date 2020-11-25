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Стала известна дата проведения итогового сочинения для 11 классов

Стала известна дата проведения итогового сочинения для 11 классов

| 25 ноя 2020 | 22:48

Дату написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников перенесли на 5 апреля 2021 года. Соответствующий приказ выпустило Минпросвещения РФ совместно с Роспотребнадзором.



«Итоговое сочинение (изложение) проводится 5 апреля 2021 года», — говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Темы для сочинений сформированы по часовым поясам РФ. Школьники, которым не удалось сдать сочинение в назначенные даты, смогут пройти испытание 21 апреля и 5 мая.

Ранее сообщалось, что российских школьников ждут изменения на ЕГЭ в 2021 году.  Кроме того, было заявлено, что ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не будут переносить из-за распространения коронавируса. Проводить экзамен удаленно также не планируют.

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Источник: ura.news

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