Стала известна дата проведения итогового сочинения для 11 классов
| 25 ноя 2020 | 22:48
Дату написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников перенесли на 5 апреля 2021 года. Соответствующий приказ выпустило Минпросвещения РФ совместно с Роспотребнадзором.
«Итоговое сочинение (изложение) проводится 5 апреля 2021 года», — говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Темы для сочинений сформированы по часовым поясам РФ. Школьники, которым не удалось сдать сочинение в назначенные даты, смогут пройти испытание 21 апреля и 5 мая.