В Уфе студенты БашГУ переходят на дистанционное обучение

Уфа | 26 ноя 2020 | 19:36

Студенты Башкирского государственного университета переходят из-за коронавируса на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил проректор по учебно-методической работе университета Азат Галимханов накануне вечером, 25 ноября, на странице «ВКонтакте».







— С 1 декабря по 31 января занятия у обучающихся всех форм (очной, очно-заочной и заочной) и всех курсов обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры и программы аспирантуры) будут проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Все занятия будут проведены в полном объеме в соответствии с учебными планами. Промежуточная (текущая сессия) и итоговая государственная аттестация (госэкзамены, защита ВКР) также будут проходить с применением дистанционных образовательных технологий, — отметил он.



— Все отделы университета, в том числе библиотека (абонемент и читальные залы), лаборатории и другие работают в штатном режиме. Занятия в спортивных секциях, кружках проводятся в обычном формате. При посещении университета наличие масок обязательно.



Как будут учиться студенты во втором семестре, станет известно позже и зависит от эпидемиологической ситуации.

Ранее министр образования Башкирии Айбулат Хажин раскритиковал эффективность удалённого обучения. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Курултая.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: nat-geo.ru