Власти Башкирии продлили дистанционный режим для школьников

| 27 ноя 2020 | 14:53

Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики, который возглавляет глава РБ, определил режим работы школ с 30 ноября по 6 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы РБ.







Так, учащиеся 6–10 классов в этот период продолжат учиться в дистанционном режиме. Школьники 1–5, а также 11 класса по-прежнему будут обучаться очно. Такой режим работы сохранится в Башкирии и для всех классов малокомплектных школ.



Кроме того, на очный формат обучения перейдут учащиеся всех классов из 23 муниципалитетов республики, в которых коэффициент распространения коронавируса не превышает 0,5. Это касается Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Белокатайского, Белорецкого, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Дуванского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Учалинского, Хайбулинского и Чекмагушевского районов, а также Сибая и Межгорья.

Отмечается, что Минздрав республики порекомендовал продлить удаленное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации и высокого количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Члены оперативного штаба поддержали предложение.





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