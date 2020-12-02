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Школьники Башкирии вернутся к очному режиму обучения

Школьники Башкирии вернутся к очному режиму обучения

| 02 дек 2020 | 13:42

С 7 декабря, то есть со следующего понедельника, во всех школах Башкортостана возобновляется обучение очного типа. Источник в администрации руководителя региона отметил, что решение об этом приняли сегодня, 2 декабря, во время заседания регионального оперштаба.



Возврат детей в школы стал возможным по причине определенной стабилизации распространения COVID-19 в Башкортостане.
Отметим, что с 9 ноября школьники республики учились дистанционно.

Ранее Министр образования Башкирии Айбулат Хажин раскритиковал эффективность удалённого обучения. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Курултая.

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