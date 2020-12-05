В Башкирии родители школьников попросили Хабирова не отменять дистанционное обучение
| 05 дек 2020 | 11:12
В Башкирии родители учеников выступили против возвращения их детей на очное обучение в школы. Свои жалобы они опубликовали на личной странице Радия Хабирова накануне, 4 декабря.
— Прошу вас пересмотреть решение о выходе с дистанционного обучения на очное. Наступил второй пик коронавируса, количество зараженных растет каждый день, у нескольких моих знакомых положительные тесты на COVID-19, — обратился к главе республики Алекс Гогов. — Ситуация остается более-менее «стабильной» из-за того, что старшеклассники занимаются дома. Если все снова начнут ходить в школы, то в них снова могут начаться вспышки заболеваемости.
Мужчина отметил, что на данный момент ежедневно в республике в сутки выявляют более 140 заболевших, но детей возвращают в школы, тем временем весной, когда прирост был значительно меньше, все сидели по домам. Также он напомнил о том, что у большинства учеников дома пожилые бабушки и дедушки, которые переносят вирус сложнее.
Мнение родителя поддержали и другие пользователи.
В Министерстве образования Башкирии попытались успокоить родителей и прокомментировали ситуацию.