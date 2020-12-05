В Башкирии родители школьников попросили Хабирова не отменять дистанционное обучение

| 05 дек 2020 | 11:12

В Башкирии родители учеников выступили против возвращения их детей на очное обучение в школы. Свои жалобы они опубликовали на личной странице Радия Хабирова накануне, 4 декабря.







— Прошу вас пересмотреть решение о выходе с дистанционного обучения на очное. Наступил второй пик коронавируса, количество зараженных растет каждый день, у нескольких моих знакомых положительные тесты на COVID-19, — обратился к главе республики Алекс Гогов. — Ситуация остается более-менее «стабильной» из-за того, что старшеклассники занимаются дома. Если все снова начнут ходить в школы, то в них снова могут начаться вспышки заболеваемости.



Мужчина отметил, что на данный момент ежедневно в республике в сутки выявляют более 140 заболевших, но детей возвращают в школы, тем временем весной, когда прирост был значительно меньше, все сидели по домам. Также он напомнил о том, что у большинства учеников дома пожилые бабушки и дедушки, которые переносят вирус сложнее.

Мнение родителя поддержали и другие пользователи.

— В Москве перед Новым годом не стали переводить детей на очную форму, чтобы не дестабилизировать обстановку, подготовиться к вакцинации. А у нас что решали эти три недели? Заболеваемость повысится за счет молодежи, потом их больных нельзя будет вакцинировать. Этой отменой дистанционного обучения мы ставим под угрозу срыва вакцинацию населения. Надо оставить детей на дистанционным обучении, они уже вошли в ритм, охотно учатся, — сообщила Наиля Марфина.









В Министерстве образования Башкирии попытались успокоить родителей и прокомментировали ситуацию.

— В школах соблюдаются все необходимые меры, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции: термометрия сотрудников и детей, регулярная влажная уборка, проветривание помещений, наличие антисептиков. Напоминаем, что родители вправе обратиться в школу с заявлением об организации дистанционного обучения ребенка, — пояснила начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Минобра Жанна Миникеева.

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