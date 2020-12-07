В Башкирии родители 750 школьников написали заявление о переходе на удаленное обучение

| 07 дек 2020 | 12:30

Родители 750 школьников написали заявление о переходе на удаленное обучение, сообщил ГТРК «Башкортостан» глава Министерств образования Айбулат Хажин.







В федеральное законодательство были внесены правки и теперь родители или законные представители детей могут написать заявление о переходе школьников на удаленное обучение, пояснил министр. В общем, если не учитывать учащихся 6-10 классов, на удаленный формат обучение перешло 750 детей. На взгляд Хажина дистанционное обучение не может заменить традиционное, поэтому, если «здоровье ребенка позволяет, если он не контактирует с пожилыми жителями, в этом случае необходимо обучаться очно».



Чиновник заявил, что профилактические меры в школах соблюдаются в полном объеме. Все образовательные учреждения регулярно проверяются на их выполнение. Если ребенок перенес коронавирус, то родители должны предоставить результаты ПЦР-теста, свидетельствующие о том, что ребенок выздоровел и не представляет опасности.

Хажин добавил, что обучение в дистанционном режиме в течение месяца и каникулы позволили установить положительную динамику по сокращению количества инфицированных. Сейчас только двести учащихся из полумиллионного числа школьников инфицированы коронавирусом, у 180 учителей подтвержден коронавирус.



Ранее сообщили, что родители в регионе выступили против отмены удаленного формата обучения. Они заявили, что очные занятия в школах увеличат количество инфицированных, так как каждый в республике фиксируется 140 инфицированных.





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