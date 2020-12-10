В Башкирии открылся центр оценки профессионального мастерства учителей

| 10 дек 2020 | 15:44

Он создан в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». Одновременно начал работать еще один центр - непрерывного повышения профессионального мастерства педработников. На создание этих двух центров было направлено 86,4 миллиона рублей.







— В рамках национального проекта «Образование» уделяется огромное внимание повышению профессионального мастерства педагогов, это ключевое направление, — отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. — Многое зависит от мастерства учителя. И этому необходимо непрерывно учиться. И я очень рада, что наша республика вошла в число пилотных субъектов и мы сумеем апробировать национальную систему педагогического роста.





— Предполагается масштабная работа по организации принципиально нового подхода к повышению квалификации учителей и ее оценке, — подчеркнул министр образования и науки Айбулат Хажин. — Чтобы войти в десятку лучших стран по качеству образования, проделана существенная работа. Для нас достижение этой цели неразрывно связано с повышением качества работы педагогических работников.





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