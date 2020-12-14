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«Минимум принуждения»: глава Башкирии высказался о преподавании башкирского языка

«Минимум принуждения»: глава Башкирии высказался о преподавании башкирского языка

| 14 дек 2020 | 10:11

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал сегодня, 14 декабря, на своей странице в социальных сетях пост, посвященный Дню башкирского языка. Руководитель региона также коснулся и вопроса преподавания этого предмета.



В качестве наглядного примера, Хабиров опубликовал видео с выступлением учеников русскоязычного класса.

«Это ученики нашей 44-й полилингвальной школы Уфы так поздравляют жителей республики с Днём башкирского языка. Мы поменяли методы преподавания башкирского языка, и, судя по улыбающимся лицам этого русскоязычного класса – наши новые подходы детям нравятся). Суть в том, что должно быть минимум принуждения, максимум естественной заинтересованности учеников», – отметил он.

Глава выразил уверенность, что такие меры популяризации языка «эффективнее и результативнее прежних».


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Источник: gorobzor.ru

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