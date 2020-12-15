Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Нуримановском районе построили школу с детским садом

В Нуримановском районе построили школу с детским садом

В Нуримановском районе построили школу с детским садом

Нуримановский район | 15 дек 2020 | 15:54

В деревне Первомайск Нуримановского района Башкирии завершилось строительство школы с совмещенным детсадом, сообщили в республиканском Министерстве строительства и архитектуры.



Как отметили в ведомстве, возведение этого социально-значимого объекта стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».

«Строительство новой школы с совмещенным детсадом началось осенью прошлого года. Общая площадь здания – почти 2 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 60 мест, детский сад – на 20», – добавили в пресс-службе Минстроя Башкирии.
На территории школы и детсада предусмотрены теневой навес, спортивная  площадка, а также площадки для массовых мероприятий и активного отдыха.

Госзаказчиком выступило Управление капитального строительства Башкирии. Генеральным подрядчиком – ООО «Корунд».
«Все строительно-монтажные работы на объекте завершены, оборудование установлено, – подчеркнул начальник Управления капитального строительства Башкирии Артур Насыров. – Школа проходит сейчас комплексную проверку для получения заключения о соответствии для последующего ввода в эксплуатацию».

Между тем, как заявил глава администрации Первомайского сельсовета Федор Ахмадуллин, строительство новой школы в деревне – более чем своевременно.

«Старая школа находилась в аварийном состоянии и была небезопасна. Новая школа оборудована компьютерными классами, интерактивными досками, оснащена системой видеонаблюдения, отметил Федор Ахмадуллин. – Не менее остро в Первомайске стоял вопрос по строительству детского сада».
На сегодняшний день Управление капитального строительства Башкирии выступает государственным заказчиком строительства семи школ и четырех школ, совмещенных с детским садом.

Их строительство ведется, как в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП), так и благодаря реализации национальных и федеральных проектов.

Так, по национальному проекту «Образование» в этом году запланирован ввод в эксплуатацию двух образовательных учреждений. Одно из них - школа с совмещенным детским садом в деревне Первомайск Нуримановского района Башкирии.


Всего за счет реализации национальных и федеральных проектов в Башкирии в 2020 году строятся и реконструируются 36 различных объектов. Из них 30 должны быть введены в этом году.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: