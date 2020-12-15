В Нуримановском районе построили школу с детским садом

Нуримановский район | 15 дек 2020 | 15:54

В деревне Первомайск Нуримановского района Башкирии завершилось строительство школы с совмещенным детсадом, сообщили в республиканском Министерстве строительства и архитектуры.







Как отметили в ведомстве, возведение этого социально-значимого объекта стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».

«Строительство новой школы с совмещенным детсадом началось осенью прошлого года. Общая площадь здания – почти 2 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 60 мест, детский сад – на 20», – добавили в пресс-службе Минстроя Башкирии.

«Все строительно-монтажные работы на объекте завершены, оборудование установлено, – подчеркнул начальник Управления капитального строительства Башкирии Артур Насыров. – Школа проходит сейчас комплексную проверку для получения заключения о соответствии для последующего ввода в эксплуатацию».

На территории школы и детсада предусмотрены теневой навес, спортивная площадка, а также площадки для массовых мероприятий и активного отдыха.Госзаказчиком выступило Управление капитального строительства Башкирии. Генеральным подрядчиком – ООО «Корунд».

Между тем, как заявил глава администрации Первомайского сельсовета Федор Ахмадуллин, строительство новой школы в деревне – более чем своевременно.

«Старая школа находилась в аварийном состоянии и была небезопасна. Новая школа оборудована компьютерными классами, интерактивными досками, оснащена системой видеонаблюдения, отметил Федор Ахмадуллин. – Не менее остро в Первомайске стоял вопрос по строительству детского сада».









На сегодняшний день Управление капитального строительства Башкирии выступает государственным заказчиком строительства семи школ и четырех школ, совмещенных с детским садом.Их строительство ведется, как в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП), так и благодаря реализации национальных и федеральных проектов.Так, по национальному проекту «Образование» в этом году запланирован ввод в эксплуатацию двух образовательных учреждений. Одно из них - школа с совмещенным детским садом в деревне Первомайск Нуримановского района Башкирии.

Всего за счет реализации национальных и федеральных проектов в Башкирии в 2020 году строятся и реконструируются 36 различных объектов. Из них 30 должны быть введены в этом году.





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