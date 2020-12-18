В Минобразования Башкирии рассказали об очном обучении школьников

| 18 дек 2020 | 15:41

Сегодня, 18 декабря, в ходе онлайн-брифинга министр образования Айбулат Хажин рассказал о последствиях дистанционного обучения школьников.







По его словам, из-за практически пропущенной четвертой четверти в прошлом году у нынешних десятиклассников наблюдается снижение уровня знаний. Об этом говорят результаты диагностических работ. Министр считает, что на это повлиял не только дистанционный режим, но и отсутствие обязательного ОГЭ – в прошлом году этот экзамен сдавали только те девятиклассники, которые решили поступать в колледжи.



При этом серьезного сокращения заболеваемости коронавирусом среди школьников не наблюдается, утверждает спикер, и поэтому необходимо продолжать очное обучение. Он отметил, что основная задача министерства теперь – довести качество образования до более высокого уровня.

«Дистант ни в коей мере не может заменить очное обучение. Дети только в личном контакте с педагогом могут социализироваться и формироваться как личность <...> Есть снижение, оно не критичное, но для нас это сигнал – дети в прошлом году недополучили знаний», - объясняет он.

Кроме того Айбулат Хажин подчеркнул, что вынужденное дистанционное обучение повлияло на систему образования в целом, и прежней она уже не станет.

«Система образования не станет такой, какой она была в доковидное время. Цифровизация будет дополнять очное обучение», - заключил он.

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