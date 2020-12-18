В Башкирии родителям маленьких детей выдают денежные сертификаты

| 18 дек 2020 | 16:03

В Башкирии родители маленьких детей могут рассчитывать на получение денежных сертификатов. Об области их применения во время брифинга, посвященного итогам деятельности образовательной сферы республики в 2020 году, рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.







Министр отметил, что с января текущего года в республике был запущен проект «Дошкольный сертификат». В качестве пилотного проекта он был отработан в Стерлитамаке, с сентября был введен в Уфе. За это время было выдано 1008 сертификатов, которые можно использовать для оплаты дошкольных образовательных учреждений негосударственного сектора. По словам Айбулата Хажина, это снижает нагрузку на дошкольную систему образования и дает возможность для развития негосударственного сектора. Если в прошлом году по состоянию на 1 сентября в республике работал 31 негосударственный садик, то к концу текущего года заработает 45.

— Прирост составляет порядка 150 процентов, — отметил министр. — Это очень хороший показатель. В ковидный период это хорошая поддержка негосударственного сектора экономики.

Также Айбулат Хажин добавил, что по всей Башкирии строится колоссальное количество детских садов. 22 было введено в прошлом году, 25 в текущем.

Размер сертификата составляет шесть тысяч рублей в месяц. Часть денежных средств доплачивают родители. Но эта сумма не превышает той, что платят родители в государственных детских садах. В Уфе это 2550 рублей, в Стерлитамаке — 2376 рублей.





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