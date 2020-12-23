В Башкирии установлена максимальная плата за детсады в 2021 году

| 23 дек 2020 | 18:06

Премьер-министр Башкирии подписал постановление о максимальном размере родительской платы за детские сады в следующем году.



Дороже всего детский сад обойдется в Уфе — максимальная плата установлена на отметке 151 рубль в день. Далее идут Уфимский район и Стерлитамак — 143 и 140 рублей в день соответственно.







В Салавате максимальная плата составляет 118 рублей в день, в Нефтекамске — 122 рубля в день. Из районов также выделяется Янаульский — 131 рубль за один день.



Дешевле всего муниципальный садик обойдется родителям в Абзелиловском районе — всего 81 рубль в день. Также в тройке Аскинский, Нуримановский и Архангельский районы — 83, 88 и 88 рублей в день соответственно.





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