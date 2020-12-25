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Жители Башкирии требуют уволить министра образования Айбулата Хажина

Жители Башкирии требуют уволить министра образования Айбулата Хажина

| 25 дек 2020 | 13:21

Петиция за отставку министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина опубликована 25 декабря на сайте Change.org. Автор адресовал ее главе региона Радию Хабирову и региональному правительству.



«Просим Вас принять меры и уволить с должности министра образования Айбулата Хажина за провальное дистанционное обучение, которое не было должным образом подготовлено, – сказано в обращении. – Хажин показал, что он не контролирует ситуацию. Министр образования должен заниматься решением проблем, а не попыткой сбежать от них».

Поводом для петиции стала скандальная история в селе Новомусино Куюргазинского района, где школьники вынуждены были ради интернета сидеть в коровнике заброшенной фермы. Когда обращение местных жителей с просьбой обеспечить им качественный выход в Сеть распространилось по пабликам в соцсетях и местных СМИ, чиновники назвали информацию фейковой. Однако позже прокуратура подтвердила наличие нарушений. 

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Источник: ufa.aif.ru

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