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В Башкортостане школьникам выплатят до 160 тысяч рублей: новый указ Хабирова

В Башкортостане школьникам выплатят до 160 тысяч рублей: новый указ Хабирова

| 25 дек 2020 | 20:49

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присуждении премий школьникам, которые стали призерами различных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. Также вознаграждения получат учителя, подготовившие школьников.



Максимальную сумму вознаграждения получит ученик гимназии №1 города Стерлитамак — 160 тысяч рублей. Он является призером Всероссийской олимпиады школьников.

Всего в списке 420 школьников со всей республики. Согласно указу Хабирова они получат от 10 до 160 тысяч рублей в зависимости от уровней и количества выигранных конкурсов и олимпиад.

Также будут награждены и учителя — таких в списке 226 человек. Самая большая сумма вознаграждения полагается педагогу уфимского лицея №153 — 250 тысяч рублей. Также многие получат суммы от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии требуют уволить министра образования Айбулата Хажина. Петиция за отставку министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина опубликована 25 декабря на сайте Change.org.

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Источник: news102.ru

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