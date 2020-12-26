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Что изменится в порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Что изменится в порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

| 26 дек 2020 | 11:10

Накануне на сайте Минпросвещения России появилась информация об изменениях порядка проведения ОГЭ и ЕГЭ. Мы собрали в одном материале все нововведения, которые ждут выпускников.



Изменения у 9-классников

  • Досрочный период сдачи ОГЭ отменен.
  • Основной период сдачи экзаменов – с 24 по 28 мая. Резервный период назначат на июнь, а дополнительный – на начало сентября.
  • В этом году 9-классникам не нужно будет сдавать предметы по выбору. Аттестаты об окончании 9 класса они получат на основании результатов аттестации по русскому языку и математике.
  • Собеседование по русскому языку можно будет проводить дистанционно 10 февраля, 10 марта и 17 марта 2021 года.

Изменения у 11-классников

  • Досрочный период сдачи ЕГЭ отменен.
  • Основной период сдачи ЕГЭ – с 21 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля.
  • Итоговое сочинение проведут во второй половине апреля.
  • Выпускники, не планирующие поступать в вуз, вместо ЕГЭ должны будут сдать государственный выпускной экзамен только по русскому языку и математике.
  • ЕГЭ по базовым знаниям математике отменяется. Выпускники, планирующие поступать в вузы, должны будут сдать ЕГЭ только по русскому языку для получения аттестата.
  • Отличники будут получать аттестаты и медали с учетом баллов ЕГЭ.
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Источник: gorobzor.ru

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