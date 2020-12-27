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В российских школах появится должность советника директора по воспитательной работе

В российских школах появится должность советника директора по воспитательной работе

| 27 дек 2020 | 18:21

В 10 российских регионах в школах появится должность советника директора по воспитательной работе с доплатой 15 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



«Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания», — рассказал Крацов на «Деловом завтраке» в «Российской газете». Он также напомнил, что с 1 сентября текущего года классные руководители получают надбавку в пять тысяч рублей.

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Источник: ura.news

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