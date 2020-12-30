В Башкирии новогодние школьные каникулы 2020-2021 будут короче

| 30 дек 2020 | 12:31

Министерство образования и науки Башкирии сообщило о начале второго полугодия в школах. Согласно официальной информации, каникулы в Башкирии начинаются 31 декабря 2020 года. Второе полугодие всем школам региона рекомендовано начать с 11 января 2021 года.







Стоит отметить, ранее в рекомендуемом календаре учителя значилась другая дата начала обучения – 14 января. Школьники могли вернуться в образовательные учреждения лишь в четверг. Чтобы дети отдохнули 2 полные недели.

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Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин продлил зимние каникулы в столице России. Ученики 1-11 классов приступят к учебе на неделю позднее – 17 января. Также с ними отдыхают колледжи, учреждения допобразования и спортивные школы.