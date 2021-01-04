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В России отменили один из экзаменов ЕГЭ

В России отменили один из экзаменов ЕГЭ

| 04 янв 2021 | 11:09

Сегодня, 4 января, вступил в силу приказ Минпросвещения РФ об утвержденном списке обязательных и дополнительных предметов ЕГЭ. Среди них нет экзамена по иностранному языку, который планировали сделать таковым в 2022 году, передает «Коммерсантъ».



Согласно новому документу, который ранее был утвержден в 2012 году, обязательными дисциплинами остается русский язык и математика. Дополнительно можно сдать родную литературу и родной язык, химию, физику, географию, историю, обществознание, иностранный язык, информатику. 

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Ранее власти хотели сделать иностранный язык предметом, по которому нужно в обязательном порядке сдавать ЕГЭ с 2022 года. Решение приняли еще в 2010-х годах при Дмитрии Медведеве. 

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Источник: gorobzor.ru

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