Как будет проходить ЕГЭ в 2021 году

| 04 янв 2021 | 11:44

В России в связи с пандемией Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет по новым правилам. Собрали главные изменения, которые коснулись выпускников.







- Отменять Единый госэкзамен в 2021 году из-за эпидемии коронавируса не планируется.

- Он пройдет в очном режиме.

- Основной период сдачи — с 24 мая по 1 июля.

- В список обязательных предметов ЕГЭ для одиннадцатиклассников вошли «Русский язык» и «Математика». Обязательный экзамен по иностранному языку решили не вводить.

- В текущем году в России отменяется ЕГЭ для школьников, не поступающих в вузы. Досрочного периода проведения экзаменов не будет.

- Рособрнадзор не планирует серьезных изменений заданий ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

- На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) уже опубликованы демоверсии ЕГЭ и ОГЭ, которые российские школьники будут сдавать в этом году.

- Для допуска до ЕГЭ по истории не будут проводить обязательную контрольную работу по этому предмету.



Дату написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников перенесли на 5 апреля 2021 года. Школьники, которым не удастся сдать работу в назначенные даты, смогут пройти испытание 21 апреля и 5 мая.



На госэкзамене планируют сократить присутствие наблюдателей из-за распространения коронавируса. При этом для наблюдения за учениками планируют максимально широко использовать технологию онлайн-наблюдения.













«Мне не кажется, что ситуация в которой мы оказались, существенно повлияет на результат экзаменов», — отметила учитель русского языка и литературы, руководитель творческого объединения «Литературная гостиная» Татьяна Кочубей. Она отметила, что из-за дистанционного обучения теряется связь между учеником и учителем и духовно-нравственное влияние. Педагог подчеркнула, что осталась структура подготовки к экзамену: уроки и консультации учителей, курсы при вузах и репетиторство. «Результаты экзаменов не окажутся ниже, чем в прошлом году», — предположила Кочубей.

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