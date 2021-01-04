Как будет проходить ЕГЭ в 2021 году
| 04 янв 2021 | 11:44
В России в связи с пандемией Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет по новым правилам. Собрали главные изменения, которые коснулись выпускников.
- Отменять Единый госэкзамен в 2021 году из-за эпидемии коронавируса не планируется.
- Он пройдет в очном режиме.
- Основной период сдачи — с 24 мая по 1 июля.
- В список обязательных предметов ЕГЭ для одиннадцатиклассников вошли «Русский язык» и «Математика». Обязательный экзамен по иностранному языку решили не вводить.
- В текущем году в России отменяется ЕГЭ для школьников, не поступающих в вузы. Досрочного периода проведения экзаменов не будет.
- Рособрнадзор не планирует серьезных изменений заданий ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.
- На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) уже опубликованы демоверсии ЕГЭ и ОГЭ, которые российские школьники будут сдавать в этом году.
- Для допуска до ЕГЭ по истории не будут проводить обязательную контрольную работу по этому предмету.
Дату написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников перенесли на 5 апреля 2021 года. Школьники, которым не удастся сдать работу в назначенные даты, смогут пройти испытание 21 апреля и 5 мая.
На госэкзамене планируют сократить присутствие наблюдателей из-за распространения коронавируса. При этом для наблюдения за учениками планируют максимально широко использовать технологию онлайн-наблюдения.